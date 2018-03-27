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وفد بيت العائلة ومنطقة الوعظ يحثان المواطنين على المشاركة بالانتخابات بأسيوط

الثلاثاء، 27 مارس 2018 05:41 م
وفد بيت العائلة ومنطقة الوعظ يحثان المواطنين على المشاركة بالانتخابات بأسيوط جانب من الوفد





أسيوط - هيثم البدري
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شارك عدد من قيادات هيئة بيت العائلة المصرية ومنطقة الوعظ بالأزهر الشريف بمحافظة أسيوط، فى تنفيذ جولات ميدانية بعدد من اللجان الانتخابية لحث المواطنين على المشاركة، والتأكيد على أن التصويت واجب وطنى.

 

وقال الشيخ سيد عبد العزيز، أمين عام هيئة بيت العائلة المصرية بأسيوط، إن الوفد ضم الدكتور خلف عمار، مدير عام منطقة الوعظ ورئيس لجنة الفتوى بأسيوط، وعدد من قيادات بيت العائلة ومنطقة الوعظ.

 

وأكد عبد العزيز، على أن الله راعى مصر منذ أن خلق الأرض، مضيفًا: "فالملك والحكم والمنصب بإرادة الله، فمهما حاولوا إسقاط مصر، فلن يحكم أحد فى أرض الله إلا بأمر الله، والرئيس عبدالفتاح السيسى، قاد حربا ضد الإرهاب وأذنابه فى طول مصر وعرضها، وأبدا لن يتركه الشعب الذى خرج بالملايين لتأييده سابقا، وسيخرج أيضا بالملايين للتصويت فى الانتخابات الرئاسية لتوجيه رسالة للعالم بأننا نقف صفا واحدا خلف رئيسنا، ولن تفتر روحنا المعنوية مهما حاولوا".

 

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

 

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

 


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