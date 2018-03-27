وفاة ناخب فور إدلائه بصوته الانتخابى فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

توفى الناخب عبده إسماعيل مدير مدرسة من قرية هرية رزنة التابعة لمركز الزقازيق بالشرقية، فور إدلائه بصوته فى انتخابات الرئاسة، حيث أصر على التصويت، وبعد خروجه من باب اللجنة تعرض لأزمة قلبية توفى على إثرها.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.