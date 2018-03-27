وزير الصحة: زيادة خدمة المواطن من 187 جنيها لـ2440 بتطبيق "التأمين الصحى"







كتب أحمد أبو حجر

قال الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، إن تكلفة الخدمة الصحية للمواطن المصرى لا تزيد عن 187 جنيها سنويا من ميزانية الدولة.

وأضاف وزير الصحة، خلال كلمته بندوة نظمها مجلس الأعمال الكندى المصرى برئاسة المهندس معتز رسلان، ومجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى، أنه لا يوجد نظام رعاية صحية فى مصر، مشيرًا إلى أن نحو 75% من المصريين يتم علاجهم خارج الإنفاق الحكومى المخصص للصحة.

وأوضح عماد الدين، أن ميزانية الصحة لا تتجاوز 48 مليار جنيه فقط، مشيرًا إلى قانون التأمين الصحى سيوفر نحو 800 مليار جنيه ليرتفع حجم الإنفاق على المواطن من 187 جنيهًا للمواطن إلى 2440 جنيهًا فور تطبيق القانون ترتفع إلى 10 أضعاف فى آخر السنه الأولى لتطبيق القانون.