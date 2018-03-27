وزير الشباب يدعو المصريين للتصويت فى الانتخابات الرئاسية

وزير الشباب يدعو المصريين للتصويت فى الانتخابات الرئاسيةالثلاثاء، 27 مارس 2018 08:37 م
وزير الشباب والرياضة
كتب محمد تهامى زكى
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دعا المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، الشعب المصرى للذهاب لصناديق الانتخابات قبل مشاهدة مباراة مصر واليونان الودية، للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.
وكتب عبد العزيز عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: "ممكن قبل ما نشجع مصر أمام اليونان استعداداً لكأس العالم، نذهب للجنة الانتخابات ونختار رئيساً ونرفع صورة مصر سياسياً أمام العالم، بقوة شبابها.. تحيا مصر".
وزير الشباب عبر فيس بوك
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