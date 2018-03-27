وزير الخارجية السورى يثمن إبقاء سلطة عمان على علاقتها مع سوريا خلال النزاع

وزير الخارجية السورى يثمن إبقاء سلطة عمان على علاقتها مع سوريا خلال النزاعالثلاثاء، 27 مارس 2018 04:34 م
وزير الخارجية السورى وليد المعلم
مسقط (أ ف ب)
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أثنى وزير الخارجية السورى وليد المعلم الثلاثاء، على دعم سلطنة عمان لدمشق منذ اندلاع النزاع السورى قبل 7 سنوات، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العمانية.
وتم تعليق عضوية سوريا فى جامعة الدول العربية عام 2011، وأشاد المعلم الذى بدأ الاثنين زيارة تستغرق عدة أيام إلى عمان، بـ "بالمواقف الثابتة للسلطنة الداعمة لسوريا فى مختلف المحافل العربية والدولية".
وتحدث المعلم أيضا عن وجود تعاون ثنائى بين البلدين، وأضاف "سيتم قريبا انطلاق خطة إعمار سوريا بعد اقتراب الأزمة من نهايتها".
وهذه ثانى زيارة معلنة للمعلم إلى السلطنة منذ اندلاع النزاع فى سوريا عام 2011، بعد زيارة مماثلة فى العام 2015.
وأضاف الكرملين أن بوتين بحث فى اتصال هاتفى مع أردوغان قمة ثلاثية بشأن سوريا.
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