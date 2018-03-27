وزير التعليم العالى يوجه بتيسر مشاركة الأساتذة والطلاب فى انتخابات الرئاسة

وزير التعليم العالى يوجه بتيسر مشاركة الأساتذة والطلاب فى انتخابات الرئاسةالثلاثاء، 27 مارس 2018 01:00 ص
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
وائل ربيعى
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أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى على الجميع، داعيا جميع المواطنين للمشاركة الإيجابية فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، وخص بدعوته المجتمع الأكاديمى من أساتذة وعاملين وطلاب إلى الإدلاء بأصواتهم.
ووجه الوزير رؤساء الجامعات ورؤساء المراكز والمعاهد البحثية وعمداء المعاهد العليا التابعة للوزارة بتيسر إدلاء منتسبى المجتمع الأكاديمى من أساتذة وعاملين وطلاب بصوتهم فى الانتخابات الرئاسية، من خلال منح الأساتذة والعاملين والطلاب نصف يوم بالتناوب على مدار ثلاثة أيام وفقا للظروف والجداول الدراسية بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية والمعاهد العليا، بما يمكن منتسبى المجتمع الأكاديمى من تنفيذ واجبهم الدستورى بالمشاركة بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية التى تجرى خلال الفترة من 26-28 من مارس الجارى.
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