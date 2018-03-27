video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 مارس 2018 03:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف يوجه بسرعة البدء فى موسوعة أعلام القرّاء

الثلاثاء، 27 مارس 2018 12:40 ص
وزير الأوقاف يوجه بسرعة البدء فى موسوعة أعلام القرّاء د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف





كتب لؤى على
إضافة تعليق

وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بعقد اجتماع عاجل للجنتى الدارسات القرآنية والتاريخ والحضارة مجتمعين برئاسة الدكتور أحمد على عجيبة وحضور رئيس إذاعة القرآن الكريم، وأعضاء المجلس الأعلى لشئون المقارئ، ومجلس إدارة نقابة القرّاء، لوضع خطة الموسوعة والبدء الفورى فى جمعها وإخراجها.
 
ومن المقرر أن يتم لاحقا الإعلان عن تلقى السيرة الذاتية للقراء، سواء من أسرهم أم ممن تتوافر لديه كتابات أو دراسات أو مؤلفات عن أى من الأعلام مشاهير القرّاء، وذلك بهدف تخليد ذكرهم ومآثرهم من جهة، ودراسة مسيرة حياتهم وأخذ العبرة منها من جهة أخرى، والحفاظ على تراث عظيم وتاريخ تليد لنا أن نفخر به من جهة ثالثة .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الأوقاف: بدء إجراءات الإشتراك بشهادة "أمان" للعاملين بالوزارة

القران الكريم

نقابة القراء

وزارة الاوقاف

اخبار مصر




لا تفوتك
صور.. السيسي يجتمع مع أعضاء حملته لمتابعة سير العملية الانتخابية

صور.. السيسي يجتمع مع أعضاء حملته لمتابعة سير العملية الانتخابية

صور.. حملة موسى مصطفى موسى: لدينا 250 وكيلا و7210 مندوبين بجميع اللجان

صور.. حملة موسى مصطفى موسى: لدينا 250 وكيلا و7210 مندوبين بجميع اللجان

الوطنية للانتخابات" توضح آخر تطورات عملية الانتخابية.. المتحدث باسم الهيئة: المحذوفون من القاعدة الانتخابية مليون و510 آلاف مواطن.. القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية الأعلى تصويتا.. وإعلان النتيجة 2أبريل

الوطنية للانتخابات" توضح آخر تطورات عملية الانتخابية.. المتحدث باسم الهيئة: المحذوفون من القاعدة الانتخابية مليون و510 آلاف مواطن.. القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية الأعلى تصويتا.. وإعلان النتيجة 2أبريل

صور .."المصريون شداد وقت الأزمات".. طوابير الناخبين صفعة على وجه وسائل الإعلام الغربية المحرضة ضد مصر.. الإقبال الكثيف يكذب التقارير الإعلامية عن العزوف.. والانتخابات الرئاسية تمزج جميع فئات المجتمع فى جسد واحد

صور .."المصريون شداد وقت الأزمات".. طوابير الناخبين صفعة على وجه وسائل الإعلام الغربية المحرضة ضد مصر.. الإقبال الكثيف يكذب التقارير الإعلامية عن العزوف.. والانتخابات الرئاسية تمزج جميع فئات المجتمع فى جسد واحد

فيديو.. الجدة حكيمة 101 عام تشارك بالانتخابات على سرير الإسعاف بالأزبكية

فيديو.. الجدة حكيمة 101 عام تشارك بالانتخابات على سرير الإسعاف بالأزبكية

أرسنال يعلن تجديد عقد محمد الننى

أرسنال يعلن تجديد عقد محمد الننى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة