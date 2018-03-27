وزير الأوقاف يوجه بسرعة البدء فى موسوعة أعلام القرّاء

وزير الأوقاف يوجه بسرعة البدء فى موسوعة أعلام القرّاءالثلاثاء، 27 مارس 2018 12:40 ص
د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على
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وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بعقد اجتماع عاجل للجنتى الدارسات القرآنية والتاريخ والحضارة مجتمعين برئاسة الدكتور أحمد على عجيبة وحضور رئيس إذاعة القرآن الكريم، وأعضاء المجلس الأعلى لشئون المقارئ، ومجلس إدارة نقابة القرّاء، لوضع خطة الموسوعة والبدء الفورى فى جمعها وإخراجها.
ومن المقرر أن يتم لاحقا الإعلان عن تلقى السيرة الذاتية للقراء، سواء من أسرهم أم ممن تتوافر لديه كتابات أو دراسات أو مؤلفات عن أى من الأعلام مشاهير القرّاء، وذلك بهدف تخليد ذكرهم ومآثرهم من جهة، ودراسة مسيرة حياتهم وأخذ العبرة منها من جهة أخرى، والحفاظ على تراث عظيم وتاريخ تليد لنا أن نفخر به من جهة ثالثة .
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