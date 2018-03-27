وزارة الطيران المدنى تكرم الأمهات المثاليات







كتب أحمد حمادة

نظمت اليوم اللجنة النقابية بوزارة الطيران المدنى تحت رعاية شريف فتحى وزير الطيران المدنى ، احتفالية لتكريم عدد من الأمهات المثاليات من مختلف قطاعات الوزارة حيث قام المهندس مصطفى على الدين أمين عام الوزارة نيابة عن وزير الطيران المدنى بتكريم الأمهات المثاليات، وتقديم شهادات التقدير لهن.

أعرب عن سعادته بهذا الاحتفال الذى يأتى تقديراً للمرأة العاملة والأمهات وإيمانا من الوزارة بالدور الكبير الذى تقوم به المرأة داخل قطاع الطيران المدنى والمجتمع بأكمله فهى رمز للاجتهاد والعطاء والتفانى داخل أسرتها وفى عملها، وفى لفتة إنسانية وللمرة الأولى تقوم الوزارة بتكريم أحد العاملين بها من الرجال فى هذه المناسبة.

حضر الاحتفال المهندس هانى العدوى رئيس سلطة الطيران المدنى، ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدنى، وأعضاء اللجنة النقابية وفى نهاية الاحتفال تم التقاط صورة تذكارية جماعية مع الأمهات المثاليات.