هيرميس تسجل 1.2 مليار جنيه صافى ربح وتحقق إيرادات 3.6 مليار خلال عام 2017







كتب هانى الحوتى

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، عن نتائج أعمال الفترة المنتهية فى 31 ديسمبر 2017، حيث بلغ صافى الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 1.2 مليار جنيه، وتحقيق إيرادات بقيمة 3.6 مليار جنيه خلال عام 2017، وقد ارتفعت إيرادات الشركة بمعدل سنوى 186% خلال عام 2017، بعد استبعاد مكاسب فروق العملة بقيمة 2.7 مليار جنيه المسجلة على قوائم العام المالى 2016.

وتعكس نتائج أعمال الشركة قوة الأداء المالى والتشغيلى لقطاعات بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفى، وكذلك المساهمة الإيجابية من المنتجات والخدمات الجديدة التى تم إطلاقها خلال عام 2017، والتى أثمرت عن ارتفاع دخل الأتعاب والعمولات بمعدل سنوى 111% بعد استبعاد مكاسب فروق العملة خلال عام 2016.

وأوضح كريم عوض الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن الشركة نجحت في أن تتحول من بنك الاستثمار الرائد فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مؤسسة خدمات مالية متكاملة تخدم كافة أنواع العملاء فى الشرق الأوسط والأسواق المبتدئة.

وفي إطار استراتيجية التوسعات المخططة خلال عام 2017، لفت عوض أن الشركة أضافت باكستان وكينيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لقائمة تواجدها المباشر، مع إطلاق خدمات ومنتجات جديدة تشمل قطاع (Merchant Bank) والمنتجات المهيكلة (Structured Products) التي سجلت إجمالي تنفيذات بقيمة 961 مليون دولار أمريكى منذ إطلاقها. وأشاد عوض بأداء قطاع التمويل غير المصرفى خلال عام 2017 وبإطلاق شركة valU لخدمات البيع بالتقسيط وهو أحدث أنشطة الشركة فى مجال التكنولوجيا المالية (Fintech)، مشيرًا إلى أن الخدمة الجديدة تلقى رواجًا ملحوظًا فى السوق المصرى.

وأضاف عوض أن أداء قطاعات بنك الاستثمار ساهم في ترسيخ ريادة الشركة الإقليمية خلال عام 2017، حيث احتل قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب صدارة تصنيفات صفقات رأس المال في أسواق الشرق الأوسط بفضل تنفيذ سلسلة من الصفقات الكبرى بأسواق متعددة. كما حصد قطاع الوساطة في الأوراق المالية المركز الأول بعدة أسواق إقليمية، بينما نجح قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر في تنمية قاعدة الأصول المدارة لتبلغ 4.8 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2017.

وشهدت إيرادات قطاع بنك الاستثمار نموًا سنويًا بمعدل 69% لتمثل إيراداته حوالي 47% من إجمالي إيرادات المجموعة خلال عام 2017. وارتفعت أيضًا إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي بنسبة 149% لتمثل 16% من إيرادات المجموعة بفضل نمو أعمال القطاع وتطور أدائه المالي والتشغيلي على مدار العام 2017. بينما نمت إيرادات قطاع عمليات الخزانة وأسواق المال بنسبة 605% وذلك بعد استبعاد أرباح فروق تقييم العملة المسجلة خلال العام المالي 2016 لتمثل بذلك 37% من إجمالي الإيرادات التشغيلية بنهاية عام 2017.

وأكد عوض أن الإدارة استمرت فى ترشيد المصروفات خلال عام 2017، وانعكس ذلك في الحفاظ على نسبة مصروفات العاملين من إجمالى الإيرادات عند مستوى 39% مما يتوافق مع هدف الشركة بالإبقاء على مصروفات العاملين تحت نسبة 50% من إجمالى الإيرادات التشغيلية.

ومع ارتفاع المصروفات التشغيلية بمعدل 12%، وتحقيق إيرادات بلغت 3.6 مليار جنيه، بلغ صافي الربح التشغيلي 1.5 مليار جنيه، وبالتالى وصل صافى الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية إلى 1.2 مليار جنيه.

واختتم عوض أن الشركة ستستمر فى إطلاق المزيد من المنتجات وتنمية أعمالها فى الأسواق الجديدة وتكرار نجاحات الشركة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال المرحلة القادمة، حيث تتطلع الشركة إلى تنفيذ أول عمليات الطرح العام فى الأسواق المبتدئة خلال العام الجارى.