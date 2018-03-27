نيكى يرتفع بفضل انحسار المخاوف من حرب تجارية







رويترز

سجلت الأسهم اليابانية ارتفاعا قويا اليوم الثلاثاء مع انحسار المخاوف من حروب تجارية بين الولايات المتحدة والصين فى الوقت الحالى ما ساهم فى صعود قطاعات مثل صناعة الرقائق مقتدية بالأداء القوى للعقود الآجلة للأسهم الأمريكية.

وأغلق المؤشر نيكى القياسى مرتفعا 2.7 بالمئة مسجلا 21317.32 نقطة، واتسم أداء أسهم التكنولوجيا بالقوة وارتفعت شركات صناعة أشباه الموصلات فزاد طوكيو إلكترون 2.9 بالمئة وأدافنتست كورب 2.6 بالمئة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.7 بالمئة أيضا ليصل إلى 1717.13 نقطة.