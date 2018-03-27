نائب رئيس ميناء دمياط يلتقى ممثلى شركات التصدير والشحن لتشجيع التصدير







دمياط عبده عبد البارى

عقد الربان طارق شاهين ناب رئيس هيئة ميناء دمياط، اجتماعا مع ممثلى الشركات العاملة فى مجال الصادرات والشحن، وحضور رئيس شعبة المصدرين، ورئيس شعبة المخلصين، ورئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، ورؤساء الإدارات المركزية ومديرو العموم بالهيئة.

وخلال الاجتماع، تم طرح بعض المشاكل التى تواجههم المصدرين الذين قدموا مقترحاتهم لحل هذه المشاكل، من خلال حزمة إجراءات تهدف إلى تشجع الصادرات، وأهمها إعفاء الصادرات المصرية من الخدمات التخزينية، طبقا للقرار رقم 394 لسنة 2003، وإعفاء الصادرات المصرية، من مقابل الانتفاع بتراخيص مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى طبقا للقرار رقم 800 لسنة 2016، كما أكدوا على ضرورة أن تكون الصادرات المصرية معفاة من الضريبة على القيمة المضافة طبقا للقانون.

ومن بين المقترحات، أن تقوم هيئة الميناء بالتحاسب مع العملاء المرخص لهم باستغلال مساحات تخزينية للصادرات المصرية، وذلك بفئات الحد الأدنى لمقابل الانتفاع الواردة بالقرار الوزاري رقم 800 لسنة 2016، بالإضافة إلى ما تقوم به هيئة الميناء من إعفاء كافة الصادرات المصرية من مقابل خدمات الفرز والشيالة والتداول بمتوسط ( 2 جم / م2 / طن ).

وأكد ممثلو الشركات، على أهمية تضافر جميع الجهود بين الشركات و جميع الجهات المعنية داخل الميناء، لتنمية وتشجيع الصادرات المصرية، وضرورة العمل على إزالة أى عقبات قد تواجه هذا الهدف، مع التأكيد على جاهزية إدارة خدمة المواطنين بالهيئة على استقبال أى شكاوى أو طلبات تصب فى هذا السياق.