video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 مارس 2018 09:13 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

معتز رسلان: ملف الصحة يحظى بدعم من القيادة السياسية

الثلاثاء، 27 مارس 2018 07:23 م
معتز رسلان: ملف الصحة يحظى بدعم من القيادة السياسية وزير الصحة ورئيس مجلس الاعمال المصرى الكندى





كتب أحمد أبو حجر
إضافة تعليق

قال المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، إن الخدمة الصحية شكلت عبئا  كبيرا على الحكومات المصرية المتعاقبة من عشرات السنوات، مشيرا إلى أن ذلك يرجع بالدرجة الأولى إلى ضعف ميزانية الصحة التى وصلت مؤخرا إلى حوالى 54 مليار جنيه حاليا.

وأضاف خلال كلمته فى ندوة نظمها مجلس الأعمال الكندى  المصرى، ومجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى،  بحضور الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة ، أن الدراسات تشير إلى أن مصر تحتاج 36 ألف طبيب بحاول 2020، وتحتاج أيضا لحوالى 2500 سرير سنويا.

وأشار الى أن ملف الصحة يحظى مؤخرا بدعم من القيادة السياسية، يأتى على رأس ذلك الإنجاز المتحقق فى معالجة نحو 2.5 مليون مريض بفيروس سى، خلال سنة ونصف ، بالإضافة إلى قرب تطبيق منظومة التأمين الصحى .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. معتز رسلان وشريف الجبلى وماجد المنشاوى يزورون "اليوم السابع"

معتز رسلان

ملف الصحة

احمد عماد

توفير اطباء




لا تفوتك
"الهيئة الوطنية": إلغاء ساعة الراحة تلبية للموظفين الراغبين فى التصويت

"الهيئة الوطنية": إلغاء ساعة الراحة تلبية للموظفين الراغبين فى التصويت

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس

"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا

بالخطوات.. كيف تمنع فيس بوك من تسجيل مكالماتك ورسائلك؟

بالخطوات.. كيف تمنع فيس بوك من تسجيل مكالماتك ورسائلك؟

الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة