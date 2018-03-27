معتز رسلان: ملف الصحة يحظى بدعم من القيادة السياسية







كتب أحمد أبو حجر

قال المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، إن الخدمة الصحية شكلت عبئا كبيرا على الحكومات المصرية المتعاقبة من عشرات السنوات، مشيرا إلى أن ذلك يرجع بالدرجة الأولى إلى ضعف ميزانية الصحة التى وصلت مؤخرا إلى حوالى 54 مليار جنيه حاليا.

وأضاف خلال كلمته فى ندوة نظمها مجلس الأعمال الكندى المصرى، ومجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى، بحضور الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة ، أن الدراسات تشير إلى أن مصر تحتاج 36 ألف طبيب بحاول 2020، وتحتاج أيضا لحوالى 2500 سرير سنويا.

وأشار الى أن ملف الصحة يحظى مؤخرا بدعم من القيادة السياسية، يأتى على رأس ذلك الإنجاز المتحقق فى معالجة نحو 2.5 مليون مريض بفيروس سى، خلال سنة ونصف ، بالإضافة إلى قرب تطبيق منظومة التأمين الصحى .