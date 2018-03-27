معاينة المعمل الجنائى لمقتل سيدة كرداسة تكشف: الجانى دخل بطريقة شرعية







كتب بهجت أبو ضيف

أجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة لمسرح الجريمة الذى شهد مقتل ربة منزل داخل مسكنها بكرداسة، وكشفت المعاينة أن الجثة فى حالة تعفن، ملفوفة بواسطة بطانية، ومربوطة بواسطة شريط لاصق محكم الإغلاق.

وتبين من خلال المعاينة عدم وجود اثار عنف بمنافذ الشقة التى شهدت الجريمة، كما لا توجد آثار بعثرة بمحتوياتها، مما يدل أن الجانى تمكن من الدخول بطريقة شرعية.

وانتقلت النيابة لإجراء المعاينة لموقع الحادث، كما ناظرت جثة المجنى عليها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة عقب تشريحها وتولت التحقيق.

وتلقى المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة فى حالة تعفن، وملفوفة ببطانية، وعليها شريط لاصق.

ورجحت التحريات الأولية، أن المجنى عليها تعرضت للقتل ولفها الجانى ببطانية وشريط لاصق تمهيدا للتخلص منها، ونقل الجثة خارج الشقة.

وحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف غموض الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.