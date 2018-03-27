مصدر أمنى: السرعة الزائدة وراء حادث سقوط سيارة من أعلى الدائرى

مصدر أمنى: السرعة الزائدة وراء حادث سقوط سيارة من أعلى الدائرىالثلاثاء، 27 مارس 2018 02:26 م
سقوط سيارة نقل من أعلى الدائرى
كتب عبد الرحمن سيد
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قال مصدر أمنى بإدارة المرور، إن السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة من سائق سيارة نقل "جامبو"، تسببت فى وقوع حادث مرورى أعلى الطريق الدائرى بمنطقة وصلة المريوطية، وتوقف حركة السيارات للقادم من الصحراوى، اتجاه المنيب، وتهشم أجزاء من الدائرى وسقوطها من أعلى الطريق.
وأضاف المصدر، أن السيارة قبل سقوطها اصطدمت بأخرى ربع نقل جامبو بعد اصطدامها من الخلف، وانقلبت السيارة أعلى الطريق وسقطت الأخرى من الدائرى، ونتج عنها إصابة شخصان وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.
تلقت غرفة عمليات اﻹدارة العامة للمرور، بلاغا من غرفة النجدة بسقوط سيارة نقل من أعلى دائرى المريوطية وأمر اللواء عصمت اﻷشقر مساعد الوزير للمرور بانتقال الخدمات المرورية إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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