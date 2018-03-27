مسن 90 عاما بعد إدلائه بصوته فى لجنة بفيصل: انتخبت السيسى علشان يحمى مصر







كتب محمود العمري

حرص ناخب يبلغ من العمر 90 عاما على التواجد فى لجنته الانتخابية فى منطقة فيصل للتصويت بانتخابات الرئاسة مستندا على عكازه، ولم يمنعه مرضه وعجزه من المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، قائلا: "أنا جاى علشان مصر، علشان ربنا يحميها من الأعداء".

المواطن خليل إبراهيم صاحب الـ 90 عاما، أكد أنه أعطى صوته للرئيس السيسى لحماية البلد من الأعداء، وأن مرضه لم يمنعه من أداء واجبه الوطنى وردد هتافات تحيا مصر ويحيا السيسى.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.