مسنة بالشرقية: شاركت فى الانتخابات رغم مرضى.. والسيسي خير من حكم مصر







الشرقية - حمدى عبد العظيم

أصرت الحاجة زينب محمد عليوة المسنة والمصابة بهشاشة العظام على الذهاب لصندوق الانتخابات والإدلاء بصوتها.

وقالت أثناء الإدلاء بصوتها فى لجنة رقم 20 مدرسة هربيط الإعدادية بقرية هربيط مركز أبو كبير محافظة الشرقية، إنها تعانى من أمراض عدة وقامت بتركيب دعامات بالقلب بخلاف عدم قدرتها على التحرك إلا أنها أصرت على التصويت للرئيس السيسي لأنه خير من حكم مصر، مضيفة أنها علمت أن الخروج للانتخابات واجب شرعى وعدم الخروج خيانة للوطن والدين، وهى تريد أن تلقى ربها دون أن تخالف أوامره.

وشكرت الحاجة زينب جميع من حملها على الكرسى المتحرك من منزلها الذى يبعد عن اللجنة الانتخابية بمسافة 1 كم، معربة عن سعادتها لمشاركة قوات الأمن المكلفين بتأمين اللجنة فى حملها وتمكينها من التصويت.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الاثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، إذ شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.





