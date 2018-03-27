مسجلون "خطر" يطلقون النار على 3 عاطلين فى المرج لخلافات حول بيع المخدرات

مسجلون "خطر" يطلقون النار على 3 عاطلين فى المرج لخلافات حول بيع المخدراتالثلاثاء، 27 مارس 2018 10:53 ص
مشاجرة - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أصيب 3 عاطلين بطلقات نارية على أيدى عدد من المسجلين الخطرين، عقب نشوب مشاجرة بينهم فى منطقة المرج بالقاهرة، بسبب الصراع على بيع المخدرات بالمنطقة، وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
كانت البداية مع تلقى شرطة النجدة بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من تجار المخدرات، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن مشاجرة نشبت بين عدد من المسجلين بسبب بيع المخدرات، تبادلوا خلالها إطلاق النار، ما أدى لإصابة 3 منهم بطلقات نارية، وتم نقلهم للمستشفى لإسعافهم، والقبض على المتهمين وإحالتهم لنيابة المرج.
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عدد الردود 0
بواسطة:
طرازان
مش ممكن !!!!
مش ممكن كده الله يخرب بيوتكم ... افتكرتكم اتخانقتوا علشان أولويه الإدلاء في الانتخابات ... لتاريخكم علي حشيش ... الهي ينقطع نفسكم