مستشار محافظ شمال سيناء يتفقد لجان بئر العبد

مستشار محافظ شمال سيناء يتفقد لجان بئر العبدالثلاثاء، 27 مارس 2018 05:48 م
جانب من الجولة
شمال سيناء - محمد حسين
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تفقد عدلى اليمانى مستشار محافظ شمال سيناء والنائب سلامة الرقيعى عضو مجلس النواب اللجان الانتخابية فى مدينة بئر العبد وقرية نجيلة وقرية رابعة وقرية الشهداء وقرية 6 أكتوبر وقرية رمانة.
وقال عدلى اليمانى إن الأهالى يواصلون تدفقهم على اللجان، موضحا أنه خلال الجولة تم الاطمئنان على توفر كل سبل الراحة للمشرفين على اللجان، والوقوف على أى احتياجات لهم، والتأكد من تذليل كل العقبات أمام وصول الناخبين للجان ومشاركتهم.
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الاثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.
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