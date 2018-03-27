مستشار محافظ شمال سيناء يتفقد لجان بئر العبد

وقال عدلى اليمانى إن الأهالى يواصلون تدفقهم على اللجان، موضحا أنه خلال الجولة تم الاطمئنان على توفر كل سبل الراحة للمشرفين على اللجان، والوقوف على أى احتياجات لهم، والتأكد من تذليل كل العقبات أمام وصول الناخبين للجان ومشاركتهم.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الاثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.