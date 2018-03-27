مدير الهيئة الفنية لمكتب وزير الأوقاف يدلى بصوته فى مسقط رأسه







كتب - إسماعيل رفعت

أدلى رفيق إبراهيم القاضى، مدير عام المكتب الفنى لوزير الأوقاف، بصوته فى الانتخابات بلجنة المنوات الثانوية الزراعية جنوب الجيزة منذ قليل.

وأشاد مدير عام مكتب وزير الأوقاف، فى تصريح خاص ل اليوم السابع عقب التصويت بانتظام وتسهيل عملية التصويت، مشيدا باقبال المصريين على الاستحقاق الانتخابى، مطالبا الجميع بدعم مؤسسات الدولة من خلال صندوق الانتخاب.

وأكد القاضى أنه يرفض التصويت خارج مسقط رأسه لتشجيع أسرته وجيرانه على التصويت فى الاستحقاقات الدستورية، لافتا الى انه توجه الى اللجنة فور انهائه عمله.

ووجه القاضى الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على حياديتها، ومساعدتها المواطنين، مشيدا بالعرس الديموقراطى.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الاثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.