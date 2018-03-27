مدير المرور يتفقد الطرق الصحراوية ويشدد على تأمين الرحلات

مدير المرور يتفقد الطرق الصحراوية ويشدد على تأمين الرحلاتالثلاثاء، 27 مارس 2018 09:16 ص
حملة مرورية - صورة أرشيفة
كتب عبد الرحمن سيد
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تفقد اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الثلاثاء، الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات الناخبين من الأقاليم والقاهرة الكبرى فى ثانى أيام انتخابات الرئاسة.
ووجه الأشقر، بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.
وأشرف مساعد الوزير للمرور، على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.
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