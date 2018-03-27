محمد علاء طالب ببنى سويف ملقب بـ"عبدالباسط الصغير".. تعرف على موهبته

بنى سويف أيمن لطفى

تضم مدارس بنى سويف العديد من الطلاب الموهوبين فى مختلف المجالات "الفنية - الرياضية الدينية والثقافية والمحاكاة" من بينهم الحاصلون على جوائز وآخرون يحتاجون إلى رعاية خاصة لتنمية مهاراتهم ومواهبهم .

"اليوم السابع" التقى محمد علاء أحمد بالصف الأول الإعدادى بمدرسة أحمد زويل بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، يتلو القرآن الكريم ويجيد تقليد مشاهير القراء ويلقب بـ"الشيخ عبدالباسط الصغير"، وقال: كان عمرى 8 سنوات وأثناء حفظى ومراجعتى للنصوص والآيات القرآنية فى منهج الصف الثالث الابتدائى داخل غرفتى بالمنزل سمعنى والدى الذى يعمل مدرس لغة عربية، ويتمتع بصوت جميل فى تلاوة القرآن الكريم فتنبه إلى قوة صوتى فى التلاوة والتى ورثتها عنه، فبدأ رعايتى وتعليمى قواعد اللغة والنحو فضلا عن احكام التجويد وتلاوة القرآن حتى حفظت عشرة أجزاء من القرآن .

وأضاف قائلا: خلال المرحلة الابتدائية اختارنى مدير المدرسة لتولى مسؤولية تلاوة القرآن فى طابور الصباح بالإذاعة المدرسية والندوات واللقاءات، وكذلك بعدما انتقلت الصف الأول الإعدادى إذ أبدى المعلمون والطلاب إعجابهم بصوتى وأدائى فى تلاوة وتجويد القرآن الكريم، ومحاكاتى لصوت الشيخين عبدالباسط عبدالصمد والمنشاوى .

تابع محمد علاء قائلا: إن والدى قدمنى لتلاوة القرآن بسرادق عزاء فى مأتم لأحد الأقارب، وذلك فى أول مرة يسمعنى حشد من الناس خارج المدرسة، إذ أعجب الحاضرون بصوتى وضبط مخارج الألفاظ وأدائى لآيات من كتاب الله مقلدا صوت الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، ومن يومها لقبنى الكثيرون من المعلمين وزملائى وأقاربى والجيران بـ"عبد الباسط الصغير".