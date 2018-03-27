محافظ الدقهلية: مصر تشهد عرسا تاريخيا لم تشهده من قبل بانتخاب رئيسها







الدقهلية - محمد حيزة

أكد الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، على أن مصر تشهد عرسًا تاريخيًا لم تشهده من قبل لليوم الثانى على التوالى للانتخابات الرئاسية بلجان المحافظة، مضيفًا أن شعب الدقهلية يتميز بالوعى والإيجابية بمشاركته الفعالة فى التصويت باللجان منذ اليوم الأول لها أمس.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لمحافظ الدقهلية، لعدد من اللجان الانتخابية بمقراتها بمراكز المحافظة، شملت لجان مراكز ميت غمر، السنبلاوين، أجا، مشيرًا إلى أن مركز ميت غمر شهد تفقد لجان مدرسه ميت غمر الإعدادية، مدرسة تفهنا الاشراف الابتدائية، المعهد الأزهرى الإعدادى الثانوى باتميدة، ومركز أجا شهد تفقد مدرسه سماحه الإعدادية، واستهدفت الجولة الوقوف على تمام سير العملية الانتخابية بكافه اللجان وتذليل العقبات الطارئة فورا بالتنسيق مع كافه الأجهزة الأمنية والشرطة والقوات المسلحة.

وقال الشعراوى، فى تصريحات صحفيه له اليوم، إن العملية الانتخابية بكافه اللجان منذ أمس وحتى اليوم الثانى تسير بانتظام دون أية معوقات، مشيرًا إلى أنه تم توفير كافه الوسائل للناخبين للتيسير عليهم الإدلاء بأصواتهم وفق إجراءات تم اتخاذها قبل بدء العملية الانتخابية بأسابيع بالتنسيق والتعاون مع كافه الاجهزة التنفيذية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه تم تجهيز وإعداد 23 لجنة عامة على مستوى المحافظة، وتجهيز وإعداد 983 لجنة فرعية بالمدارس والمعاهد الأزهرية وتتواجد تلك اللجان فى 792 مقرًا ومركزًا انتخابيًا، مضيفاُ أن أصوات الناخبين تبلغ 4 ملايين و95 ألفًا و720 صوتا انتخابيا على مستوى المحافظة.

وأشار الشعراوى، إلى أنه تم تجهيز اللجان وتزويدها بكافة الاحتياجات اللازمة للعملية الانتخابية، مضيفًا أنه كلف رؤساء المراكز والمدن للتنسيق المستمر مع قطاع الاسعاف والإطفاء للتصدى لأى طوارئ فورا من نقاط التمركزات الخاصة، موضحًا أنه تم تجهيز المقار بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ومراجعة أعمال الكهرباء والإنارة وتوفير مصادر بديلة وتوفير أماكن جلوس لكبار السن ومتحدى الإعاقة ومبردات مياه ومظلات بالمراكز الانتخابية لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت .

وأكد محافظ الدقهلية، على أهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين فى الانتخابات وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضارى لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين فى اختيار رئيسهم واستكمال مسيرة البناء والنهوض للوطن.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.