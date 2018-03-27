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محافظ الإسماعيلية يشارك فى تشييع مواطن أثناء تفقده لجان الانتخابات

الثلاثاء، 27 مارس 2018 08:00 م
محافظ الإسماعيلية يشارك فى تشييع مواطن أثناء تفقده لجان الانتخابات جانب من الجنازة





الإسماعيلية – جمال حراجى – محمد عوض – صبري غانم
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قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بالمشاركة فى تشييع جنازة لأحد المواطنين، إلى مثواها الأخير، حيث تصادف وجود العزاء أثناء مروره فى جولة ميدانية لتفقد ومتابعة سير وانتظام العمل بإحدى لجان الانتخابات الرئاسية بمدرسة الشهيد محمود منصور نافع بمنطقة عزبة شعيب بقرية السبع آبار غربية التابعة لمركز ومدينة أبو صوير.

وحرص طاهر، على مشاركة المشيعين للجنازة وتقديم واجب العزاء لذويه وأسرته أولا وقبل أن يقوم بتفقد لجان الانتخابات والاطمئنان على مستوى ونسب المشاركة فى عملية التصويت.

 

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الاثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالي.

 

 

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الإسماعيلية 833 ألفا و779 مواطنا يصوتون فى 222 لجنة فرعية تشرف عليها 10 لجان عامة و210 مراكز انتخابية.

 

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

 

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