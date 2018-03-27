محافظ الإسكندرية يتفقد لجنتين بالعامرية ويحث المواطنين على المشاركة

تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اللجان الفرعية بمدرستى الثانوية التجارية بنات وأسماء بنت أبى بكر الإعدادية بنات، بالعامرية أول، مشيدًا بالتحدى الذى ظهر به المصريين واحتشادهم أمام اللجان، حيث استقبله المواطنين بالإعلام والأغانى الوطنية، مناشدًا المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، متابعًا: "لنثبت للعالم أجمع إننا شعب قادر إيجابى يشارك فى اختيار مستقبل بلاده.

وقدم محافظ الإسكندرية، الشكر لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية لمجهوداتهم المبذولة فى تأمين العملية الانتخابية واللجان، علاوة على تسهيل الإجراءات أمام الناخبين خاصة من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الإسكندرية 3 ملايين و834 ألفا و698 مواطنا يصوتون فى 681 لجنة فرعية تشرف عليها 18 لجنة عامة و407 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفًا و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضى تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.