محافظ الإسكندرية: مستوى الإقبال كان جيدا على مستوى المحافظة







الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، أن مستوى الإقبال والحضور للاقتراع كان جيد بالمحافظة، مؤكدة أن العملية الانتخابية على مستوى اللجان والمقار الانتخابية خلال يومها الثانى تسير بانتظام، ولا يوجد أى أعمال أو أحداث غير طبيعية مؤثرة على سير العملية الانتخابية.

وأشارت الغرفة إلى أنه أثناء سير العملية الانتخابية أصيب المستشار مصطفى عامر رئيس لجنة ديوان حي الجمرك رقم 15 بوعكة صحية تم على إثرها نقله إلى مستشفى الأوقاف، وعلى الفور تم مخاطبة اللجنة العامة للانتخابات، وتم توفير بديل آخر على وجه السرعة وهو المستشار صالح سليم، وأكدت غرفة العمليات بأن سير العملية الانتخابية لم يتأثر فى تلك اللجنة إطلاقا، وكانت الأمور بها تسير بشكل جيد.

كما تفقد محافظ الإسكندرية مساء اليوم عددا من اللجان الانتخابية بمنطقة محرم بك، وذلك للاطمئنان على مدى سير العملية الانتخابية وجاهزية اللجان والمقرات للوقوف على أي معوقات وتقديم الحلول الفورية لانتظام العملية الانتخابية فى اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية.

شملت جولة المحافظ تفقد عدة لجان بمنطقة محرم بك، حيث تفقد لجنتى 27 و28 بمدرسة الشهيد حسام السيد بهى، ولجنتى 15 و16 بمدرسة باحثة البادية الابتدائية، ولجنة 26 بمدرسة الشهيد على خاطر الثانوية بنين، ولجنتى 1 و2 بمدرسة الشهيد النقيب عمر العراقى.

ويذكر أن غرفة العمليات الرئيسية انعقدت منذ الصباح الباكر بكامل أعضائها وبحضور اللواء هشام شادي السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية ورئيس غرفة العمليات، وجميع الجهات التنفيذية والأمنية المعنية بمتابعة الانتخابات الرئاسية حيث تم المتابعة اللحظية لكافة احوال العملية الإنتخابية.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الإسكندرية 3 ملايين و834 ألفا و698 مواطنا يصوتون فى 681 لجنة فرعية تشرف عليها 18 لجنة عامة و407 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.