محافظ الإسكندرية: المصريون يصرون على حقهم الدستورى والانتخابات تتم بنزاهة







الإسكندرية جاكلين منير - هناء أبو العز – أسماء على بدر

لليوم الثانى على التوالى تواصل محافظة الاسكندرية، المحافظة الأعلى فى نسبة التصويت بعد القاهرة، التصويت والاقتراع فى الانتخابات الرئاسية، حيث شهدت اللجان الانتخابية بالمحافظة إقبالا كبيرا منذ الصباح خاصة من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات.

من جانبه أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بأن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع عن كثب اللجان الانتخابية على مستوى أحياء المحافظة لحظة بلحظة، من خلال مندوبين المحافظة باللجان بكل حى من أحياء المحافظة، لافتا إلى أن غرفة عمليات المحافظة تشير الى أن نسبة إقبال المواطنين خلال الساعات الأولى من اليوم الثانى للانتخابات بالإسكندرية ما بين متوسطة إلى جيدة فى أغلب اللجان الانتخابية بالمحافظة.

واكد سلطان بأنه تم بدء التصويت وفتح اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة فى التوقيت المحدد له خلال اليوم الثانى للعملية الانتخابية، مؤكدا على انتظام سير العملية الانتخابية فى المقار الانتخابية.

وأشار المحافظ إلى أن هناك متابعة لحظية لسير العملية الانتخابية بالإسكندرية وعدة آليات للتدخل الفورى لحل أى مشكلة طارئة خاصة بالتنظيم وتجهيزات الانتخابات، مؤكدا على استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية لحين الانتهاء من الانتخابات.

و قد تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية صباح اليوم سير العملية الانتخابية بمدارس السيد محمد كريم القومية لغات بسموحة و مدرسة الشهيد أشرف الخوجة الرسمية للغات، كما زار الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم قرية أبيس الثانية التابعة لحى شرق، للوقوف على سير العملية الانتخابية والتأكد من تيسيرها وتسهيل كافة الإجراءات للمواطنين، وحث المواطنين على المشاركة الانتخابية والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستورى المكفول لهم.

و قد أكد محافظ الاسكندرية على الاهتمام بالمعاقين و ذوى الاحتياجات الخاصة حيث ورد شكوى لشرطة النجدة بالثغر بطلب مواطنة من ذوى الاحتياجات الخاصة، بتوفير سيارة اسعاف لنقلها من مقر سكنها بمنطقة غيط الصعيدى بمحرم بك، ونقلها للجنتها الانتخابية بلجنة صفوت منصور بكرموز، وعلى الفور تم توفير السيارة وتلبية طلب المواطنة، و كما أصدر المحافظ تعليمات بتوفير سيارات لنقل ذوى الاحتياجات الخاصة الى لجان الاقتراع.

مدير أمن الاسكندرية: الحادث الإرهابى لم يؤثر على الانتخابات

من جانبه قال اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إن الحادث الإرهابى الذى استهدف موكبه لم يؤثر على العملية الانتخابية ومشاركة الناخبين قائلا: "المواطن المصرى بمشاركة فى الانتخابات الرئاسية يطلق رصاصه فى وجه الإرهاب لكل من تسول له نفسه أن يمس أمن وكرامة بلده، واليوم تبعث برسالة أننا قادرين على التحدى، وأن مصر تستحق مكانة أعلى مما وصلت إليها".

وأضاف النمر، فى تصريحات صحفية على هامش جولته بلجنة رشدى بالقرب من الحادث الإرهابى، أن الحادث جاء برسالة إيجابية للعالم وأدى إلى نزول المواطنين للجان الانتخابية، قائلا:" المشاركة الإيجابية كانت كالرصاصة فى وجه الإرهاب لكل من تسول له نفسه أن يمس أمن وكرامة بلده، واليوم تبعث برسالة أننا قادرين على التحدى، وأن مصر تستحق مكانة أعلى مما وصلت إليه".

الوكيل البابوى بالاسكندرية: رفض الادلاء بالصوت فى الانتخابات خيانة

فى نفس السياق أدلى القمص رويس مرقس الوكيل البابوى بالاسكندرية بصوته فى الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة المعارف الابتدائية بدائرة الرمل، مؤكدا على ان المشاركة الايجابية فى الانتخابات واجب وطنى، كما أكد على أن الكنيسة تصلى من أجل استقرار الوطن وسلامته من المتربصين به.

وقد حث الناخبون على الإدلاء بصوتهم الانتخابى لأن ذلك أكبر دليل على الوطنية معتبرا رفض الأدلاء بالصوت بأنه خائن لوطنه، مؤكدا على أن مصر شهدت تقدما هائل فى فترة السابقة خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد وبناء المدن الجديدة كالعاصمة الجديد وغيرها من المشروعات القومية.

من جهة أخرى أدلى الأنبا بافلى أسقف كنائس المنتزه بالإسكندرية بصوته شرق الإسكندرية معربا عن سعادته بأداء واجبه الوطنى.

الأقزام يشاركون ومسيرات بالسيارات للحث على الانتخابات

وقد شارك وفد من جمعية أقزام الاسكندرية فى التصويت بالانتخابات الرئاسية بعدد من الجان الانتخابية

وقال عصام شحاتة رئيس جمعية الأقزام بالاسكندرية جئنا نؤيد ونشارك من أجل استقرار مصر و تقدم بالشكر الى الرئيس بعد صدور قانون ذوى الاحتياجات الخاصة للنور وجعل عام ٢٠١٨ عام المعاقين و الذى ضم الاقزام.

فيما نظمت شركة مياه الاسكندرية تحت رعاية المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، مسيرة بالسيارات للحث على المشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف







المحافظ يتفقد اللجان







رئيس جمعية الاقزام







المحافظ يترأس غرفة العمليات







الاقزام يشاركون







متابعة غرفة عمليات الاسكندرية







الاقزام ينتخبون







المحافظ بمدارس شرق الاسكندرية







الوكيل البابوى بالإسكندرية







محافظ الاسكندرية فى احدى اللجان







الوكيل البابوى يدلى بصوته







اقبال كبار السن







الانبا بافلى



