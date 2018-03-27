محافظ أسيوط يتفقد غرفة عمليات مديرية الأمن للاطمئنان على سير الانتخابات







أسيوط - ضحا صالح

تفقد المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، اليوم، يرافقه اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، والعديد من القيادات الأمنية، غرفة عمليات مديرية الأمن، التى تعمل على مدار الساعة، وتتابع البلاغات والحالة الأمنية بجميع القطاعات في المحافظة.

حيث اطمئن المحافظ، على سير عمل الخطة الأمنية والتمركزات أمام اللجان بالتنسيق مع القوات المسلحة، بالإضافة إلى الخطة المرورية لتحقيق السيولة المرورية، خاصة فى محيط اللجان الانتخابية لتأمين سرعة وصول المواطنين للجان.

وأكد المهندس ياسر الدسوقى، على ضرورة اليقظة التامة واستنفار كافة الجهود لتحقيق أقصى درجات التأمين للعملية الانتخابية، وتوفير الراحة للناخبين خلال إدلائهم بأصواتهم في اللجان، لاسيما كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية.

كما أستعرض اللواء جمال شكر مدير الأمن، كافة التجهيزات والمركبات والمجموعات المشاركة فى تأمين العملية الانتخابية، وقال أن المديرية دفعت بعدد من التشكيلات القتالية من قوات الأمن المركزى، وقوات العمليات الخاصة، وعناصر من قوات التدخل السريع، ورجال الحماية المدنية ورجال إدارات البحث، الجنائي مدعومين بأحدث الأسلحة لمواجهة أي تهديد يمس أمن وسلامة المواطنين.

وأوضح مدير الأمن، أن غرفة العمليات ترتبط بغرفة إدارة الأزمات الرئيسية بوزارة الداخلية وتم تزويدها بأحدث التقنيات لمتابعة سير عملية التصويت في كافة اللجان، ومحيطها، مشيرا إلى عدم تلقى أى بلاغات أو رصد لأى خروقات للعملية الانتخابية فى اليوم الأول، حيث جرت بهدوء دون أي مشاكل.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.