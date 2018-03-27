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متحدث البرلمان: الدولة لديها آليات لتطبيق غرامة عدم المشاركة بالانتخابات

الثلاثاء، 27 مارس 2018 10:40 م
متحدث البرلمان: الدولة لديها آليات لتطبيق غرامة عدم المشاركة بالانتخابات النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب





كتب أيمن رمضان
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قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن هناك نص قانونى بقانون الانتخابات منذ عام 2014 يقضى بتغريم كل من لا يشارك فى الانتخابات 500 جنيه، مشدداً على أن الدولة تملك آليات تطبيق هذا القانون، وتابع:"طالما هناك نص قانونى فإن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى.. الدولة الآن لديها آليات لتفعيل هذا النص القانونى وإعمال القانون ومواجهة كل من يتخلف عن المشاركة عن تأدية واجبه الانتخابى بدون أسباب".

وأضاف "حسب الله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، أن من لديه سبب قانونى أو صحى أو ظرف منعه من المشاركة الانتخابية له الحق فى أن يتقدم لإعفائه من هذه الغرامة، مشيراً إلى أن المشاركة فى العملية الانتخابية بغض النظر عمن سيمنح الناخب صوته يعد واجبا واستحقاقا وطنيا.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

وصيف

المفروض يأخذ اعدام اويدرج على قوائم الأرهاب..

وبذلك نخلص من جميع الكسالى الذين يعيشون عالة على هذا الوطن..

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