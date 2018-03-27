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قوات الأمن يحملون مسنة للجنة انتخابية بالقاهرة للإدلاء بصوتها.. صور

الثلاثاء، 27 مارس 2018 08:08 م
قوات الأمن يحملون مسنة للجنة انتخابية بالقاهرة للإدلاء بصوتها.. صور السيدة المسنة





كتب- هاشم الفخرانى
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 فى لافتة إنسانية قامت عناصر من قوات الجيش والشرطة المكلفة بتأمين مجمع مدارس دار السلام بمحافظة القاهرة، بحمل سيدة مسنة فى نهاية الستينيات من عمرها للإدلاء بصوتها فى انتخابات 2018.
 
ولليوم الثانى على التوالى يواصل المصريون تصويتهم فى انتخابات الرئاسة لعام 2018  ، ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.
 
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
 
 
 
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