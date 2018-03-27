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قرقاش يرصد ازدواجيَّة قطر فى موقفها من استهداف السعودية: جعلتك معزولا ومنبوذا

الثلاثاء، 27 مارس 2018 01:32 ص
قرقاش يرصد ازدواجيَّة قطر فى موقفها من استهداف السعودية: جعلتك معزولا ومنبوذا أنور قرقاش





كتب هيثم سلامة
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قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية للإمارات، إن هناك ازدواجية لدى تنظيم الحمدين، حيث أصدرت دولة قطر بياناً يدين استهداف السعودية بالصورايخ البالستية، وفى الوقت نفسه ينتشى الأعلام القطرى بهذا الاستهداف.

 

وكتب أنور قرقاش، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "إن تصدر بيان رسمى يدين استهداف السعودية بالصواريخ البالستية، بينما ينتشى الإعلام الذى تملكه بهذا الاستهداف، هذه الازدواجية هى خير معبّر عن سبب أزمتك التى جعلتك معزولا ومنبوذا ومهمّشا".

 

أنور قرقاش
أنور قرقاش

وأثارت قناة الجزيرة جدلا واسعا وحالة من الغضب عبر مواقع التواصل، بعدما أحتفل أحد مذيعها بضرب السعودية بأحد الصواريخ، متمنيا أن يعود الصاروخ سالما إلى قواعده ليعيد ضرب السعودية مرة أخرى.

 

 


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السعودية

الصواريخ البالستية

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