فيديو وصور.. جولات "دعم مصر" لحشد الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى بورسعيد







بورسعيد - محمد عزام

خصص ائتلاف دعم مصر ببورسعيد سيارات لنقل الناخبين إلى اللجان الانتخابية منذ صباح اليوم الثلاثاء، ثانى أيام الانتخابات الرئاسية.

ورافق النائبة سعاد المصرى رفعت حميد المنسق إعام لائتلاف دعم مصر ببورسعيد بحملات توعوية للمواطنين لحثهم على ضرورة مشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية من أجل بناء مستقبلهم.

وقال "حميد" فى تصريح خاص، أنه تم التنسيق مع أحمد جوهر رئيس مجلس إدارة نادى المريخ لحشد لاعبى الفرق المختلفة فى النادى ونقلهم إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

وحمل المشاركون الأعلام المصرية مرددين هتاف "تحيا مصر" ومؤكدين دعمهم للدولة فى بناء المستقبل.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الاثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، إذ شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.



































