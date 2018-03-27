video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 مارس 2018 01:36 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو..مسن بعد تصويته بعين شمس:اللى اتحقق فى مصر مع السيسى محصلش من 45 سنة

الثلاثاء، 27 مارس 2018 12:38 م
فيديو..مسن بعد تصويته بعين شمس:اللى اتحقق فى مصر مع السيسى محصلش من 45 سنة مسن يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية





كتب محمود حسين
إضافة تعليق

حرص ناخب تجاوز عمره الـ 80 عاما، رغم كبر سنه ورغم أنه رجل قعيد من ذوى الاحتياجات الخاصة، على المشاركة فى الانتخابات وتوجه إلى لجنته الانتخابية بمدرسة مودرن سكول بزهراء عين شمس، على كرسى متحرك.
 
 
ووجه الحاج عبد الرحيم، التحية لرجال الجيش والشرطة على قيامهم بحملة ومساعدته على الدخول إلى المدرسة، كما وجه الشكر للقاضية رئيسة اللجنة التى خرجت له بكشف أسماء الناخبين للتوقيع أمام اسمه، وكذلك الحبر الفوسفورى بعدما انتخب، كاشفا أنه انتخب الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
 
 
وقال "عبد الرحيم":"جيت النهاردة أدلى بصوتى وأشارك فى الانتخابات ودا واجب وطنى مينفعش أتخاذل عنه، وطول ما فيا نفس هفضل أشارك وأقف جنب بلدي، والرئيس السيسي أنقذ مصر وحماها والحمد لله مبقيناش زى البلاد التانية اللى اتدمرت واتبهدلت".
 
 
وتابع: "البلد اللي اتعمل فيها علي يد الرئيس السيسي محصلش ومتحققش من 45 سنة، وبقت أفضل وأحسن، احنا كنا فين وبقينا فين، كان زمانا متبهدلين لكن الحمد لله".
 

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

 

 


 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. احتشاد أهالى المنيا أمام اللجان للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

مطران أسوان يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمدرسة محمد منير

صور.. شاهد احتفالات المصريين بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية بالمرج

انتخابات الرئاسة

انتخابات مصر

الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية

الانتخابات

لجان الانتخابات

انتخابات الرئاسة المصرية 2018

الانتخابات المصرية

اعرف لجنتك

اللجنة الوطنية للانتخابات

الانتخابات فى مصر

بالرقم القومى




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس

"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا

بالخطوات.. كيف تمنع فيس بوك من تسجيل مكالماتك ورسائلك؟

بالخطوات.. كيف تمنع فيس بوك من تسجيل مكالماتك ورسائلك؟

فيديو.. مراقبون أمريكيون: استقرار العملية الانتخابية والحالة الأمنية بمصر

فيديو.. مراقبون أمريكيون: استقرار العملية الانتخابية والحالة الأمنية بمصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة