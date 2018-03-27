فيديو..مسن بعد تصويته بعين شمس:اللى اتحقق فى مصر مع السيسى محصلش من 45 سنة

حرص ناخب تجاوز عمره الـ 80 عاما، رغم كبر سنه ورغم أنه رجل قعيد من ذوى الاحتياجات الخاصة، على المشاركة فى الانتخابات وتوجه إلى لجنته الانتخابية بمدرسة مودرن سكول بزهراء عين شمس، على كرسى متحرك.

ووجه الحاج عبد الرحيم، التحية لرجال الجيش والشرطة على قيامهم بحملة ومساعدته على الدخول إلى المدرسة، كما وجه الشكر للقاضية رئيسة اللجنة التى خرجت له بكشف أسماء الناخبين للتوقيع أمام اسمه، وكذلك الحبر الفوسفورى بعدما انتخب، كاشفا أنه انتخب الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال "عبد الرحيم":"جيت النهاردة أدلى بصوتى وأشارك فى الانتخابات ودا واجب وطنى مينفعش أتخاذل عنه، وطول ما فيا نفس هفضل أشارك وأقف جنب بلدي، والرئيس السيسي أنقذ مصر وحماها والحمد لله مبقيناش زى البلاد التانية اللى اتدمرت واتبهدلت".

وتابع: "البلد اللي اتعمل فيها علي يد الرئيس السيسي محصلش ومتحققش من 45 سنة، وبقت أفضل وأحسن، احنا كنا فين وبقينا فين، كان زمانا متبهدلين لكن الحمد لله".

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.