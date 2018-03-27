فيديو..مدير أمن القاهرة يتفقد سير العملية الانتخابية فى شبرا







كتب محمد عراقي _ لبني عبد الله _ كريم عبد العزيز _ محمد العاصي

حرص اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، على تفقد سير العملية الانتخابية بلجان شبرا، حيث قام بزيارة لجنة مدرسة التوفيقية بشبرا .

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف