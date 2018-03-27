فيديو.. كم تستغرق رحلة المواطن داخل اللجنة للإدلاء بصوته فى الانتخابات؟الثلاثاء، 27 مارس 2018 12:00 ص
انتخابات الرئاسة
كتب: محمد فهيم عبد الغفار
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رصدت كاميرا "فيديو 7" قناة اليوم السابع المصورة، رحلة المواطن للإدلاء بصوته فى انتخابات الرئاسة بالثانية، حيث استغرقت الرحلة منذ دخول اللجنة حتى الانتهاء من عملية التصويت 59 ثانية بمعدل أقل من دقيقة، مما يتيح الفرصة للجميع بالاستمتاع بالعملية الانتخابية دون ملل.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 59 مليونا و78 ألفاً و138 مصرياً يصوتون فى 13 ألفًا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضٍ تقريبًا يعاونهم 110 ألف موظف.
وتستحوذ محافظة القاهرة على 7 ملايين و409 آلاف و843 ناخبا يصوتون فى 1410 لجان فرعية، بإشراف 44 لجنة عامة و823 مركزاً انتخابياً.
وفى الجيزة يصوت 5 ملايين و257 ألفا و734 ناخبا فى 983 لجنة فرعية بإشراف 23 لجنة عامة، و567 مركزا انتخابيا.
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