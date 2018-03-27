فيديو.. قائد المنطقة المركزية العسكرية يتفقد لجان الانتخابات بمصر الجديدة (صور)







كتب محمد مجدى السيسى _ محمود راغب - تصوير حسام عاطف

تفقد اللواء أركان حرب أيمن عبد الحميد عامر قائد المنطقة المركزية العسكرية، سير عملية الانتخابات الرئاسية بعدد من مدارس مصر الجديدة، منها مدرسة الطبرى الثانوية، واستقبله المواطنون بالزغاريد رافعين الأعلام المصرية .

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهوية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.