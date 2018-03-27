فريق مشروع الجبلين الأثرى التابع لجامعة وارسو يزور محمية الدبابية بالأقصر







الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محمية الدبابية الطبيعية بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، زيارة لأعضاء فريق مشروع الجبلين الأثرى التابع لجامعة وارسو بدولة بولندا، لإلقاء الضوء على المحاجر الفرعونية ودراسة الحجر الجيرى لمكون التروان ومقارنته بمنطقة الدراسة الخاصة بهم.

وقال الدكتور أحمد الدسوقى مدير محمية الدبابية الطبيعية، إنه تم التنسيق بين الدكتور فويذاك رئيس البعثة، وتمت مرافقتهم أولا أثناء زيارة معبد إسنا ثم توجهوا إلى المحمية لإلقاء الضوء على المحاجر الفرعونية ودراسة الحجر الجيرى لمكون التروان ومقارنته بمنطقة الدراسة الخاصة بهم، بعد الاستماع لشرح تفصيلى عن جيولوجية المحمية وطبيعتها وأهميتها.

وأضاف أحمد الدسوقى لـ"اليوم السابع"، أن الفريق البولندى استمع لشرح تفصيلى لتصوره لطبيعة هذه المحاجر وكيفية نشأتها، وكذلك طبيعة الحجر الجيرى الموجودة بداخله وأنه من أنقى أنواع الحجر الجيرى المحبب للقدماء المصريين لاستخدامه فى عمليات بناء المعابد، واستمعوا لشرح وافى عن التتابع الجيولوجى فى منطقة الأقصر.