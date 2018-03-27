"عمليات مجلس الدولة": لجان الانتخابات الرئاسية منتظمة فى العمل لليوم الثانى







القاهرة (أ ش أ)

أكد المستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الدولة والمشرف على غرفة عمليات المجلس لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية، انتظام العمل بكافة لجان الاقتراع التى يترأسها قضاة مجلس الدولة، وذلك لليوم الثانى على التوإلى للانتخابات، مشيرا إلى أن لجان قضاة المجلس لم تشهد أى تأخير فى بدء العمل واستقبال الناخبين.

ووصف الأمين العام لمجلس الدولة - فى تصريح له - نسب إقبال المواطنين على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بمختلف اللجان، بأنها "جيدة".. مؤكدا وجود تواصل على مدار الساعة مع القضاة المشرفين على الانتخابات فى اللجان الفرعية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية .

وأشار إلى عدم تلقى غرفة العمليات بمجلس الدولة أى شكاوى باللجان الانتخابية خلال اليوم الثانى لانعقادها، مؤكدا وجود تنسيق وتعاون كامل بين القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية الفرعية ورجال القوات المسلحة والشرطة القائمين على تأمين العملية الانتخابية، وبدون تدخل منهم فيها، موضحا أنه يتم تأمين اللجان بصورة شاملة وكذا تأمين صناديق الاقتراع .