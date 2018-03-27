عمليات القضاة: انتظام عملية التصويت فى اللجان فى ثانى أيام الانتخابات







كتبت هدى أبو بكر

قال المستشار حازم رسمى المتحدث باسم نادى القضاة، أن غرفة عمليات النادى ومن خلال متابعتها اللجان الفرعية التى يشرف عليها رجال القضاء والنيابة العامة، رصدت فتح اللجان فى مواعيدها المقررة التاسعة صباحا ودون تأخير أو أى عوائق.

وأكد المستشار حازم رسمى فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، انتظام عملية التصويت فى جميع اللجان ، حيث يشرف على الانتخابات من القضاء والنيابة العامة 8420 قاضيا.

وكان المتحدث باسم نادى القضاة، أكد أن أول أيام التصويت شهدت إقبالا من الناخبين على اللجان طوال يوم التصويت.

وزار رئيس النادى المستشار محمد عبد المحسن أمس، قاضى لجنة مدرشة محمد فريد بشبرا الذى تعرض لوعكة صحية، ونقل لمعهد ناصر على إثرها، حيث تم الدفع ببديل له قبل غلق باب التصويت بحوالى 3 ساعات.

ووجه رئيس النادى، الشكر للقضاة على إلتزامهم وانتظامهم فى العملية الانتخابية أول الأيام ، كما شكر القوات المسلحة والشرطة على عملية التأمين.