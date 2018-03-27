عصام الصغير يضع حجر الأساس لإنشاء الفرع الرئيسى لنادى البريد بالعبور







كتبت: هبة السيد

وضع عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد حجر الأساس لإنشاء الفرع الرئيسى لنادى البريد بالعبور وذلك بحضور أحمد عبد الحليم نائب رئيس مجلس الإدارة، وسيد يوسف رئيس النقابة العامة للبريد وجميع قيادات الهيئة، فى إطار الطفرة الهائلة التى تشهدها الهيئة القومية للبريد والتطوير الشامل فى كافة القطاعات وحرصاً من الادارة على تنمية الجانب الثقافى والاجتماعى لدى جميع العاملين.

قال عصام الصغير رئيس الهيئة، أن الفرع الرئيسى لنادى البريد سيكون اضافة قوية للمنظومة الرياضية فى مصر وسيقام على مساحة ٥.٨٨ فدان، مشيراً الى انه جارى الانتهاء من اعمال التصميمات والتراخيص اللازمة، موضحاً انه سوف يتم البدء فى أعمال الإنشاء خلال 6 أشهر.

وأضاف رئيس البريد، أن الاهتمام بالجانب الرياضى والاجتماعى للعاملين يأتى ضمن أولويات مجلس الإدارة وذلك لإعطاء الفرصة للعاملين وأسرهم لمزاولة الانشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية لتعميق الروابط الإنسانية والاجتماعية بين العاملين، موضحاً ان خطط التطوير والميكنة التى تقوم بها الهيئة تعمل بالتوازى مع الاهتمام بالجانب الاجتماعى والترفيهى للعاملين.