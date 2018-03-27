عدلى القيعى يدلى بصوته فى العجوزة.. ويؤكد: الفترة الحالية لا تحتمل خلافات







كتب أحمد جمعة ومحمد صبحى ومنة حمدى

أدلى عدلى القيعى، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، بصوته الانتخابى فى اللجنة الفرعية رقم 5 المنعقدة داخل مدرسة ابن خلدون التابعة لحى العجوزة.

وقال القيعى، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" عقب الإدلاء بصوته الانتخابى: "حرصت على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية للإدلاء بصوتى وعلى جميع المواطنين أن يعوا أن الفترة الحالية لا تحتمل الخلافات الأيديولوحية وحضرت لكى أقول "أحنا مع مصر وهنقف كلنا مع قياداتنا وأحنا دفعنا الفاتورة وعاوزين نشوف النتيجة".

فيما التقط عدد من الناخبين وأفراد التأمين الصور التذكارية مع عدلى القيعى عقب الإدلاء بصوته.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد الناخبين فى الجيزة 5 ملايين و257 ألفا و734 مواطنا يصوتون فى 983 لجنة فرعية، تشرف عليها 23 لجنة عامة و567 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.