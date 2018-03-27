صور.. مسير حاشدة للطالبات بشوارع كفر الشيخ وطالبة ترتدى أفرول الصاعقة







كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدينة كفر الشيخ، مسيرة حاشدة للطالبات مدرسة الثانوية الصناعية، اليوم الثلاثاء، خرجن لتشجيع الأهالى على الخروج للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، رافعين لافتات كتب عليها "انزل شارك" تقدمهم السيد عبدالسلام مدير المدرسة ويوسف البسيونى وكيل المدرسة تحت إشراف صلاح عثمان وكيل الوزارة، وهناء شهاب وكيل المديرية، ووفاء عبدالله المدير العام التنفيذى، وسلامه الويشى المدير العام للتعليم العام، وصلاح فهمى المدير العام للشئون المالية والإدارية، ومحمد السبكى، مدير التعليم الفنى.

وارتدت إحدى الطالبات أوفرول الصاعقة مرددة أنشودة " قالوا ايه علينا "، وطافوا شوارع مدينة كفر الشيخ، واستقبلهم قيادات التربية والتعليم والمحافظة، وطالبوا الشباب والفتيات خلال المسيرة بالمشاركة فى الانتخابات.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.



طالبة تردي افرول الصاعقة وتردد اقالوا ايه علينا



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