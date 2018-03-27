صور.. مسيرتان ببنى سويف لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات

اصطحب مجدى بيومى عضو مجلس النواب بدائرة مركز ومدينة بنى سويف، عن قائمة فى حب مصر، سيدة تسعينية، ترفع علم مصر، وأحد القساوسة، وذلك خلال مسيرة ببنى سويف قادها بيومى وتضم مواطنين من مختلف الأعمار لحث الأهالى على الذهاب إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية 2018.

وأكد النائب مجدى بيومى أنه نظم المسيرة سيرا على الأقدام واصطحب السيدة المسنة والقس ليكونا حافزا للمواطنين على الخروج والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات.