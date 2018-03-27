صور.. مسيرتان ببنى سويف لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات

صور.. مسيرتان ببنى سويف لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخاباتالثلاثاء، 27 مارس 2018 06:55 م
مسيرتان ببنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى
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اصطحب مجدى بيومى عضو مجلس النواب بدائرة مركز ومدينة بنى سويف، عن قائمة فى حب مصر، سيدة تسعينية، ترفع علم مصر، وأحد القساوسة، وذلك خلال مسيرة ببنى سويف قادها بيومى وتضم مواطنين من مختلف الأعمار لحث الأهالى على الذهاب إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية 2018.
وأكد النائب مجدى بيومى أنه نظم المسيرة سيرا على الأقدام واصطحب السيدة المسنة والقس ليكونا حافزا للمواطنين على الخروج والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات.
كما نظم أعضاء هيئة التدريس طلاب ومعهد العلوم الإدارية ببنى سويف، مسيرة إلى اللجان الانتخابية تحت مسمى "انزل شارك"، لحث المواطنين على النزول والتصويت فى اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية.
وقاد المسيرة التى طافت مدينة بنى سويف، نادر نسيم رئيس مجلس إدارة المعهد وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد الدكتور عبد الرحمن سليم، أحمد أبوالقمصان، ومحمد هاشم، ناصر فراج، وحمل الطلاب المشاركون فى المسيرة أعلام مصر مرددين هتافات "تحيا مصر.. انزل شارك".
ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة بنى سويف مليون و741 و507 مواطنين يصوتون فى 514 لجنة فرعية تشرف عليها 9 لجان عامة و482 مركزا انتخابيا.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.
مسيرة لطلاب واساتذة معهد العلوم الادارية
طلاب العلوم الادارية فى مسيرة ببنى سويف
مسيرة معهد العلوم الادارية
طلاب معهد العلوم خلال المسيرة
مسيرة معهد العلوم الادارية ببنى سويف
النائب خلال المسيرة
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