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صور.. مدير أمن كفر الشيخ يرسل سيارة خاصة لمسن قبل غلق باب التصويت

الثلاثاء، 27 مارس 2018 09:25 م
صور.. مدير أمن كفر الشيخ يرسل سيارة خاصة لمسن قبل غلق باب التصويت رجال الشرطة يساعدون فى نقل المواطن





كفر الشيخ – محمد سليمان
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استجاب اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، لنداء مسن، للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية والإدلاء بصوته فى اللجنة الانتخابية بمدرسة الثانوية الزراعية ببيلا، وأرسل سيارة قسم شرطة بيلا لمنزل الناخب، ونقله إلى اللجنة قبل غلق باب التصويت فى ثانى أيام الاقتراع.


كان أحمد أحمد المتولى رمضان،69 سنة، والمقيم بمدينة بيلا، اتصل بالعقيد زياد هيكل، مأمور قسم شرطة بيلا، وإبلاغه برغبته فى التواصل مع المسئولين والإدلاء بصوته الانتخابى وعدم مقدرته الصحية على التوجه إلى لجنته، وذلك لإصابته بمرض ضمور فى العضلات .


ووجه العميد محمد عمار،مدير إدارة البحث الجنائى، بالاستجابة السريعة للمواطن، وبرفقته الرائد محمد قطاطو، رئيس مباحث قسم شرطة بيلا، والنقيب عمرو محمدين، معاون مباحث قسم شرطة بيلا، بعد التنسيق مع اللجنة الانتخابية، والتأكد من صحة وجود اسم المبلغ بكشوف اللجان الانتخابية وقيده باللجنة المقيد بها ضمن كشوف الناخبين.


وتم توجيه سيارة الشرطة إلى محل إقامة المواطن، برفقة قوة أمنية، والتوجه إلى محل إقامة المواطن المذكور، ونقله من محل إقامته السابق إلى مقر لجنته الانتخابية للإدلاء بصوته ،فى استجابة سريعة لمديرية أمن كفر الشيخ .


وتم إعادة المواطن إلى محل إقامته مرة أخرى بعد الإدلاء بصوته الانتخابى، ووجه المواطن شكره لقيادات مديرية أمن كفر الشيخ، وعن خالص تقديره لوزارة الداخلية.

 يذكر أن عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى  13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

 

سيارة خاصة لنقل المواطن للجنة الانتخاب
سيارة خاصة لنقل المواطن للجنة الانتخاب

 

رجال الشرطة يساعدون فى نقل المواطن
رجال الشرطة يساعدون فى نقل المواطن

 

مساعدة الناخب للإدلاء بصوته
مساعدة الناخب للإدلاء بصوته

 

 


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