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صور.. مدير أمن القاهرة: تذليل كافة العقبات لتمكين المواطنين الإدلاء بأصواتهم

الثلاثاء، 27 مارس 2018 02:09 م
صور.. مدير أمن القاهرة: تذليل كافة العقبات لتمكين المواطنين الإدلاء بأصواتهم مدير أمن القاهرة يتفقد تأمين اللجان الانتخابية





كتب إبراهيم أحمد
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قاد اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، جولات مكوكية منذ صباح اليوم الثلاثاء وبداية فتح المقار الانتخابية أمام المواطنين.

وتفقد مساعد وزير الداخلية، خدمات التأمين بكافة القطاعات وتأكد من إنتظامها بكامل قوامها وتوافر كافة أوجه الدعم اللوجيستى اللازم لليوم الثاني على التوالى وسط إحتشاد المواطنين أمام اللجان مع بداية العملية الإنتخابية، حرصاً على المشاركة فى ممارسة حقهم بالإدلاء بأصواتهم.

 

رجل الشرطة يساعد سيدة من كبار السن
رجل الشرطة يساعد سيدة من كبار السن

 

ووجه مدير أمن القاهرة، بتوفير أفراد من الشرطة بالكراسى المتحركة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، كما استمرت المديرية فى نقل أصحاب الحالات الإنسانية والمرضية الذين يتواصلون مع المديرية ويرغبون فى الإدلاء بصوتهم إلى اللجان الخاصة بهم من خلال قسم حقوق الإنسان بالمديرية.

 

مدير أمن القاهرة يتابع تأمين اللجان الانتخابية
مدير أمن القاهرة يتابع تأمين اللجان الانتخابية

 

وأكد مدير الأمن، إستمرار خبراء المفرقعات بتمشيط محيط اللجان مع توفير حرم آمن لها يمنع إنتظار السيارات والدراجات البخارية، بالإضافة لنشر التشكيلات الأمنية والمجموعات المسلحة خفيفة الحركة وعناصر البحث الجنائي بمحيط تلك المقار والتأكيد على تواجد الخدمات بمحيط المقر الإنتخابي وعدم الدخول للجان الإنتخاب إلا بناءاً على إستدعاء من رئيس اللجنة.

 

رجال الشرطة تساعد كبار السن

رجال الشرطة تساعد كبار السن

 

مدير أمن القاهرة يتفقد اللجان الانتخابية
مدير أمن القاهرة يتفقد اللجان الانتخابية

 

كما تم تكثيف التواجد الأمني بالشوارع والميادين وأمام المنشآت الهامة والحيوية وأنتشرت الأقوال الأمنية والمجموعات المسلحة بالميادين والمحاور المرورية بالتنسيق مع القوات المسلحة.

 

الشرطة تساعد السيدات كبار السن

الشرطة تساعد السيدات كبار السن

 

حشود جماهيرية أمام اللجان الانتخابية
حشود جماهيرية أمام اللجان الانتخابية

 

ويأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بإستنفار كافة الجهود لتحقيق أقصى درجات التأمين للإنتخابات الرئاسية وتوفير الراحة للناخبين خلال إدلائهم بأصواتهم في اللجان الإنتخابية لاسيما كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية.

 
مدير أمن القاهرة يتفقد المقرات الانتخابية
مدير أمن القاهرة يتفقد المقرات الانتخابية

 


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