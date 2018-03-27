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الثلاثاء، 27 مارس 2018 01:57 م
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صور.. محافظ البحر الأحمر يتفقد اللجان الانتخابية بمدينة سفاجا

الثلاثاء، 27 مارس 2018 01:19 م
صور.. محافظ البحر الأحمر يتفقد اللجان الانتخابية بمدينة سفاجا محافظ البحر الأحمر يتفقد اللجان الإنتخابية





البحر الأحمر - عماد عرفة
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تفقد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم، لجان الانتخابات الرئاسية بمدينة سفاجا، لمتابعة سير العملية الانتخابية بها، وذلك بمرافقة اللواء هشام امنه رئيس مدينة سفاجا.

وبدأ المحافظ جولته بمدينة سفاجا بلجان وسط المدينة ،مؤكدا على المواطنين المحتشدين خارج اللجان للإدلاء بأصواتهم أن التصويت حق مكفول لجميع الموطنين بالدولة.

كما أكد المحافظ أن التصويت فى الانتخابات الرئاسية هو أهم حقوق المواطنة، وواجب وطنى على كل مصرى دعم بلاده من خلال هذا الاستحقاق، و دعا المحافظ كافة أبناء الشعب ممن لهم حق التصويت بالنزول و الإدلاء و المشاركة فى مستقبل مصر.

يبلغ عدد الناخبين فى محافظة البحر الأحمر 336 ألفا و954 مواطنا يصوتون فى 110 لجنة فرعية تشرف عليها 8  لجان عامة و109 مركزا انتخابيا.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

 

 

محافظ البحر الأحمر يتفقد اللجان الإنتخابية (1)
محافظ البحر الأحمر يتفقد اللجان الإنتخابية

 

محافظ البحر الأحمر يتفقد اللجان الإنتخابية (2)
محافظ البحر الأحمر يتفقد اللجان الإنتخابية 

 

محافظ البحر الأحمر يتفقد اللجان الإنتخابية (3)
محافظ البحر الأحمر يتفقد اللجان الإنتخابية

 

محافظ البحر الأحمر يتفقد اللجان الإنتخابية (4)
محافظ البحر الأحمر يتفقد اللجان الإنتخابية 

 

محافظ البحر الأحمر يتفقد اللجان الإنتخابية (5)
محافظ البحر الأحمر يتفقد اللجان الإنتخابية 

 

محافظ البحر الأحمر يتفقد اللجان الإنتخابية (6)
محافظ البحر الأحمر يتفقد اللجان الإنتخابية

 

محافظ البحر الأحمر يتفقد اللجان الإنتخابية (7)
محافظ البحر الأحمر يتفقد اللجان الإنتخابية 

 

محافظ البحر الأحمر يتفقد اللجان الإنتخابية (8)
محافظ البحر الأحمر يتفقد اللجان الإنتخابية 

 


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