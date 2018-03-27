صور.. قاض يخرج باستمارة التصويت لمسنة خارج اللجنة فى بولاق







كتب - عمرو جاب الله

طالبت سيدة مسنة، اللجنة المشرفة على الانتخابات في مدرسة صفية زغلول ببولاق الدكرور، الإدلاء بصوتها خارج اللجنة لعدم قدرتها على صعود سلم المدرسة.

وحرص أحد المستشارين في لفتة انسانية على عمل استثناء لها لكبر السن باخراج الاستمارة في وجود مشرف من اللجنة حتى تدلي بصوتها وأبدت سعادتها الكبيرة بالأمر قائلة: "ربنا يخليكم لمصر".

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الأثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.