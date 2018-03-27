صور.. فرحة المصريين قبل غلق صناديق الاقتراع فى اليوم الثانى بدار السلام

صور.. فرحة المصريين قبل غلق صناديق الاقتراع فى اليوم الثانى بدار السلامالثلاثاء، 27 مارس 2018 08:30 م
فرحة المصريين قبل ساعة من غلق صناديق الاقتراع فى اليوم الثانى
كتب- هاشم الفخرانى
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قبل غلق صناديق الاقتراع فى اليوم الثانى من الانتخابات، شهدت دائرة مجمع مدارس دار السلام اقبال للناخبين على التصويت والمشاركة فى انتخابات الرئاسة لعام ٢٠١٨.
وحرص الناخبون على الرقص بالأعلام المصرية للتعبير عن فرحتهم الشديدة فى المشاركة فى هذا العرس الديمقراطى.
ولليوم الثانى على التوالى يواصل المصريين تصويتهم فى انتخابات الرئاسة لعام 2018، ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.
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