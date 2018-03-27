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صور..عائلة إسرائيلية تحتل منزل فلسطينى بالضفة الغربية تحت حماية قوات الاحتلال

الثلاثاء، 27 مارس 2018 10:20 ص
صور..عائلة إسرائيلية تحتل منزل فلسطينى بالضفة الغربية تحت حماية قوات الاحتلال مستوطنيين إسرائيليين يحتلون منزل فلسطينى





كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)
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احتلت عائلة من المستوطنين الإسرائيليين، منزل فلسطينى يقع بالقرب من الحرم الإبراهيمى، فى بلدة الخليل بالضفة الغربية، واستوطنت العائلة الإسرائيلية داخل المنزل الفلسطينى وعلقت علم الدولة العبرية، تحت حماية جنود الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الثلاثاء، شنت حملة اعتقالات واسعة فى الضفة الغربية والقدس، طالت 19 مواطنا فلسطينيا فى ظل الاستنفار الأمنى الذى تشهده الضفة مع قرب ما يطلق عليه "عيد الفحص اليهودى".

ففى القدس، قالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين بينهم رجل مسن من بلدة بيت عنان شمال غرب القدس والباقين من مخيم قلنديا، وفى الخليل بجنوب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين وفتشت عددا من المنازل، أما فى بيت لحم فاعتقلت مواطنا واحدا بعد مواجهات عنيفة مع الشبان فى مخيم الدهيشة، كما سلمت أسيرا محررا بلاغا؛ لمراجعة مخابراتها.

وفى رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان وهم طلاب بجامعة بيرزيت حيث اقتحمت مقر سكنهم، وفى جنين، اعتقل الاحتلال 3 مواطنين بينهم أسير محرر، بينما اعتقلت 2 من مدينة نابلس بعد أن داهمت منزلى ذويهما وفتشتهما، كما اقتحمت محلين تجاريين وعاثت بمحتوياتهما.

وأضافت أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال خلال الاقتحام، أطلق خلالها الجنود القنابل الصوتية والغازية المسيلة للدموع، وفى السياق ذاته، قالت مصادر محلية إن مستوطنين برفقة قوات الاحتلال اقتحموا أطراف بلدة قريوت جنوب نابلس، وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الصوتية والغازية المسيلة للدموع بين منازل المواطنين.

صور عائلة إسرائيلية تحتل منزل فلسطينى بالضفة الغربية (1)
 

 

صور عائلة إسرائيلية تحتل منزل فلسطينى بالضفة الغربية (2)
 

 

صور عائلة إسرائيلية تحتل منزل فلسطينى بالضفة الغربية (3)
 
صور عائلة إسرائيلية تحتل منزل فلسطينى بالضفة الغربية (4)
 

 

صور عائلة إسرائيلية تحتل منزل فلسطينى بالضفة الغربية (5)
 

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