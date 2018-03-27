صور.. سيدات يهتفن أمام اللجان "السيسي يابلاش واحد غيره ما ينفعناش"







الشرقية – فتحية الديب

شهدت اللجنة الفرعية بمدرسة السادات الإعداية، بمدينة الزقازيق، إقبالا كثيفا من قبل السيدات، من مختلف الفئات العمرية، وهتف العديد من السيدات هتافات منها" السيسي يابلاش واحد غيره ما ينفعناش"

يبلغ إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الشرقية 4 مليون و132 ألف و628 ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، يدلون بأصواتهم أمام ألف و32 مركز انتخابي يستوعب ألف و149 لجنة فرعية، منها 551 لجنة فرعية بجنوب الشرقية، و598 لجنة فرعية بشمال الشرقية..

فيما يبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

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