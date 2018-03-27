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صور.. حشود الناخبات فى الجيزة تواصل الإقبال للإدلاء بأصواتها

الثلاثاء، 27 مارس 2018 06:42 م
صور.. حشود الناخبات فى الجيزة تواصل الإقبال للإدلاء بأصواتها حشود الناخبات بجنوب الجيزة تواصل الإقبال للإدلاء بأصواتها





كتب محمد أبو عوض
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شهدت اللجان الانتخابية بجنوب الجيزة، إقبالا كبيرا من جانب الناخبات للإدلاء بأصواتهن فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية، التى يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى.
 
وتواجدت الناخبات أمام اللجان بشكل لافت وملحوظ، لتأكيد دعمهن للوطن، وشاركت سمية أبو العنين، نائب رئيس مؤسسة أبو العنين للنشاط الاجتماعى والخيرى، فى حشد المواطنين والناخبات للنزول والمشاركة، وأثنت على مشاركة السيدات الكثيفة، ودعت المواطنين إلى النزول للوقوف بقوة بجانب مصر.
 
بدأت انتخابات رئاسة الجمهورية أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
 
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
 
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